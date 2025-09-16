Rizky Ridho Sadar Diri Kualitas Rumput JIS Jelek, Analisis Jo Jansen Benar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persija Rizky Ridho sadar diri dengan kualitas rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang menjadi kandang skuad Macan Kemayoran.

Oleh karena itu, setelah Persija dipaksa bermain imbang 1 – 1 oleh Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026, Minggu (14/9) lalu, Rizky Ridho melancarkan kritik keras.

Menurut Rizky Ridho, Persija adalah tim yang mengandalkan umpan-umpan pendek rapat.

Dengan kualitas rumput yang buruk, umpan-umpan satu dua menjadi tidak maksimal.

Hal ini mengakibatkan kualitas permainan Persija turun.

“Saat main away, kami berani (bermain) satu dua sentuhan.

Namun, saat main di kandang dengan dukungan suporter yang luar biasa, kadang kami kurang berani untuk melakukan itu.

Anda bisa lihat sendiri, kadang lapangan naik-naik," kata Rizky Ridho dilansir dari Antara.