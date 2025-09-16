Tudingan Rizky Ridho Bikin Sakit Hati Suporter, Jo Jansen Sentil Rumput JIS

JPNN.com

Selasa, 16 September 2025 – 08:23 WIB
Pemain Bali United dan Persija berduel di Jakarta International Stadium, Minggu (14/9) lalu. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1 memicu kapten Persija Rizky Ridho dan menuding Bali United memakai taktik mengulur waktu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JAKARTA - Tudingan kapten Rizky Ridho menganggap para pemain Bali United menjalankan taktik mengulur waktu permainan sehingga menghilangkan ritme permainan Persija bikin sakit hati suporter dan tim pelatih.

Rizky Ridho merasa para pemain Bali United mudah terjatuh ketika berbenturan dengan skuad Macan Kemayoran saat duel di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) lalu.

Padahal fakta yang terjadi di lapangan tidak seperti yang dilihat oleh Rizky Ridho semata.

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, banyak faktor yang menyebabkan permainan harus terhenti di arena pertandingan.

"Itu bukan taktik kami karena memang situasinya benar bahwa pemain kami ada kendala.

Jika mereka bilang kami mengulur waktu dengan sengaja, kami tegaskan bahwa situasinya tidak seperti itu di lapangan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Jo Jansen, sapaan akrabnya mengatakan, permainan dengan intensitas tinggi sejak awal pertandingan ditambah minimnya dukungan faktor lapangan menjadi kendala yang serius.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini juga mengeluhkan kualitas rumput JIS yang menjadi kandang Persija.

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, banyak faktor yang menyebabkan permainan kontra Persija harus terhenti di arena pertandingan.
Bali United - JPNN.com Bali
