Mirza Mustafic Puas Tahan Imbang Persija di JIS, Blak-blakan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang serang Bali United Mirza Mustafic kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam, Mirza Mustafic berhasil mencetak gol untuk Bali United pada menit ke-19.

Memanfaatkan umpan apik Thijmen Goppel, pemain Timnas Luxembourg ini menjebol gawang Carlos Eduardo melalui sundulan.

Gol ini menjadi yang kedua bagi mantan pemain FK Sarajevo ini setelah dua pekan lalu mencetak gol kemenangan Bali United saat melawan Madura United.

“Saya senang dengan hasil imbang ini setelah di babak kedua Persija tampil menekan dan menyulitkan pertahanan tim kami,” ujar Mirza Mustafic dilansir dari Antara.

Menurut Mirza, ambisi Persija memenangkan pertandingan sangat besar.

Oleh karena itu, pada babak kedua, Bali United praktis lebih banyak bertahan dan mengandalkan skema counter attack.

Oleh karena itu, keberhasilan Bali United menahan imbang Persija, membuat Mirza Mustafic bungah.