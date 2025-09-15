5 Fakta Menarik Seusai Laga Persija vs Bali United, Maxwell Souza Merana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ambisi Persija mengalahkan Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam gagal terwujud.

Tuan rumah Persija dipaksa tim tamu Bali United bermain imbang 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke – 19, sementara gol balasan Persija dicetak penyerang sayap Bruno Tubarao menit ke-56.

Di balik hasil seri yang diraih kedua kesebelasan, banyak fakta menarik yang perlu Anda ketahui. Berikut daftarnya:

1. Bali United Masih Dominan

Hasil imbang laga Persija kontra Bali United mempertegas posisi tim tamu setiap bentrok melawan skuad Macan Kemayoran.

Dalam 15 kali pertemuan terakhir kedua kesebelasan, Bali United menang delapan kali, sementara Persija hanya empat kali, tiga lainnya berakhir seri.

Hasil seri terakhir terjadi pada leg pertama Super League 2025-2026 di JIS, Minggu (14/9) kemarin.

2. Persija Belum Terkalahkan

Meski hasil ini kurang ideal buat Persija, ada satu hal yang bisa disyukuri.