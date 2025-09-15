JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif

Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif

Senin, 15 September 2025 – 17:15 WIB
Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif - JPNN.com Bali
Pemain Persija terpaku setelah dipaksa Bali United bermain imbang di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9). Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: Instagram@persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza melakukan evaluasi total setelah Persija gagal meraih tiga poin saat menjamu Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Mendominasi ball possession 61 persen serta melepaskan 18 tembakan dengan tujuh di antaranya mengarah ke gawang, Persija dipaksa bermain imbang Bali United 1 – 1.

Gawang Carlos Eduardo ternoda berkat sundulan gelandang Bali United Mirza Mustafic pada menit ke-19 memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

Baca Juga:

Persija sebenarnya bukan tanpa peluang pada babak pertama, tetapi eksekusi yang lemah membuat gawang Mike Houptmeijer pada babak pertama masih perawan.

“Di babak pertama kami tidak banyak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan di lapangan.

Ada banyak kemauan dan akselerasi, tetapi tidak banyak organisasi yang rapi dalam permainan kami,” ujar Mauricio Souza seusai laga mengevaluasi permainan Persija.

Baca Juga:

Pada sesi istirahat babak pertama, pelatih berkebangsaan Brasil ini memberikan instruksi kepada Rizky Ridho Cum sius untuk membalas gol Bali United.

“Saya meminta pemain untuk menurunkan sedikit adrenalinnya.

Pelatih Mauricio Souza melakukan evaluasi total setelah Persija gagal meraih tiga poin saat menjamu Bali United di JIS, Minggu (14/9) malam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mauricio Souza Persija Persija Jakarta bali united Statistik Persija Persija vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif - JPNN.com Bali
    Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif
  2. Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons

  3. Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU