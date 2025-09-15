Evaluasi Mauricio Souza Setelah Persija vs Bali United Seri, Gagal Main Efektif

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza melakukan evaluasi total setelah Persija gagal meraih tiga poin saat menjamu Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Mendominasi ball possession 61 persen serta melepaskan 18 tembakan dengan tujuh di antaranya mengarah ke gawang, Persija dipaksa bermain imbang Bali United 1 – 1.

Gawang Carlos Eduardo ternoda berkat sundulan gelandang Bali United Mirza Mustafic pada menit ke-19 memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

Persija sebenarnya bukan tanpa peluang pada babak pertama, tetapi eksekusi yang lemah membuat gawang Mike Houptmeijer pada babak pertama masih perawan.

“Di babak pertama kami tidak banyak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan di lapangan.

Ada banyak kemauan dan akselerasi, tetapi tidak banyak organisasi yang rapi dalam permainan kami,” ujar Mauricio Souza seusai laga mengevaluasi permainan Persija.

Pada sesi istirahat babak pertama, pelatih berkebangsaan Brasil ini memberikan instruksi kepada Rizky Ridho Cum sius untuk membalas gol Bali United.

“Saya meminta pemain untuk menurunkan sedikit adrenalinnya.