Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persija Rizky Ridho blak-blakan kecewa dengan hasil imbang yang diperoleh skuad Macan Kemayoran saat melawan Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Persija dipaksa bermain imbang Bali United dengan skor 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui Mirza Mustafic pada menit ke-19, tetapi berhasil disamakan penyerang sayap Persija Bruno Tubarao menit ke-56.

Satu hal yang membuat Rizky Ridho kecewa adalah cara bermain Bali United yang disebutnya terlalu sering dan mudah terjatuh.

Menurut bek Timnas Indonesia itu, cara bermain Bali United mengganggu ritme permainan Persija Jakarta.

"Menurut saya di pertandingan tadi, ketika kami menemukan ritme yang baik, mereka (Bali United mencoba menghentikan ritme itu dengan jatuh.

Mungkin orang-orang (penonton) bisa lihat, karena sangat sering jatuh," kata Rizky Ridho dilansir dari Antara.

Rizky Ridho tak asal menuding.