Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing

Senin, 15 September 2025 – 08:51 WIB
Kiper Bali United Mike Houtpmeijer tampil gemilang saat melawan Persija di JIS, Minggu (14/9) malam. Foto: Instagram @mikehouptmeijer

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza puas Persija berhasil menahan imbang Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Meski target tiga poin gagal terwujud, tetapi hasil imbang 1 – 1 kontra Bali United, membuat Persija menjadi salah satu tim yang belum pernah kalah di Super League 2025-2026 bersama Borneo FC.

Bali United berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui Mirza Mustafic pada menit ke-19, tetapi berhasil disamakan penyerang sayap Persija Bruno Tubarao menit ke-56.

Menurut Mauricio Souza, kunci keberhasilan Persija menahan imbang Bali United karena skuad Macan Kemayoran tampil tenang, tidak terburu-buru mencetak kemenangan.

"Sebenarnya, saat jeda, saya meminta mereka untuk sedikit menurunkan adrenalin.

Saya yakin jika kami lebih terorganisir, kami akan mampu menciptakan situasi gol.

Jadi, motivasi saya untuk mereka adalah untuk membuat mereka tampil tenang," ujar Mauricio Souza dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Madura United ini mengakui Persija tampil dominan sepanjang laga dengan lebih banyak menekan pertahanan Bali United.

Menurut Mauricio Souza, kunci keberhasilan Persija menahan imbang Bali United karena skuad Macan Kemayoran tampil tenang, tidak terburu-buru mencetak kemenangan
