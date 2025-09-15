Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Bali United Johnny Jansen buka suara setelah skuad Serdadu Tridatu berhasil mencuri poin di kandang Persija, Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Jo Jansen, sapaan akrabnya mengatakan, meski kalah bola, passing dan shorts on target, tetapi pemain Bali United memiliki banyak peluang membombardir gawang Persija melalui counter attack.

Namun, dari sekian peluang hanya bisa menghasilkan satu gol melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke-19 yang memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

"Babak pertama Persija menguasai permainan, tetapi kami bisa memanfaatkan serangan balik menjadi gol.

Kami juga mampu membuka beberapa peluang ke lawan, hanya belum berbuah gol,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Pada babak kedua, Persija tampil lebih dominan dengan beberapa peluang dan bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Menurut Jo Jansen, Ricky Fajrin Cum sius sebenarnya berpeluang menambah gol meski bertubi-tubi diserang, tetapi karena terburu-buru, peluang itu hilang.

“Kami juga mencoba kembali membuat peluang dari serangan balik, tetapi pemain kami masih terburu-buru, jadi belum berbuah gol kembali,” kata Johnny Jansen.