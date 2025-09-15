JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa

Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa

Senin, 15 September 2025 – 08:18 WIB
Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa - JPNN.com Bali
Penyerang Bali United Boris Kopitovic berusaha mengecoh kiper Persija Carlos Eduardo saat kedua tim bentrok di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9). Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Bali United Johnny Jansen buka suara setelah skuad Serdadu Tridatu berhasil mencuri poin di kandang Persija, Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Jo Jansen, sapaan akrabnya mengatakan, meski kalah bola, passing dan shorts on target, tetapi pemain Bali United memiliki banyak peluang membombardir gawang Persija melalui counter attack.

Namun, dari sekian peluang hanya bisa menghasilkan satu gol melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke-19 yang memanfaatkan assist Thijmen Goppel.

Baca Juga:

"Babak pertama Persija menguasai permainan, tetapi kami bisa memanfaatkan serangan balik menjadi gol.

Kami juga mampu membuka beberapa peluang ke lawan, hanya belum berbuah gol,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Pada babak kedua, Persija tampil lebih dominan dengan beberapa peluang dan bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Baca Juga:

Menurut Jo Jansen, Ricky Fajrin Cum sius sebenarnya berpeluang menambah gol meski bertubi-tubi diserang, tetapi karena terburu-buru, peluang itu hilang.

“Kami juga mencoba kembali membuat peluang dari serangan balik, tetapi pemain kami masih terburu-buru, jadi belum berbuah gol kembali,” kata Johnny Jansen.

Pelatih Bali United Johnny Jansen buka suara setelah skuad Serdadu Tridatu berhasil mencuri poin di kandang Persija, Jakarta International Stadium (JIS)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen Jo Jansen bali united Persija Persija vs Bali United counter attack Mirza Mustafic Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons - JPNN.com Bali

    Kapten Persija Rizky Ridho Kesal Cara Bermain Bali United, Jo Jansen Merespons

  2. Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Buka Suara Persija Gagal Menang, Mike Houptmeijer Amazing

  3. Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa - JPNN.com Bali
    Jo Jansen Puas Bali United Curi Poin dari Counter Attack, tetapi Kecewa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU