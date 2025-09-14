Persija Dominan Menyerang, tetapi tak Efektif, Performa Bali United Amazing

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ambisi Persija mengalahkan Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam gagal terwujud.

Tuan rumah Persija dipaksa tim tamu Bali United bermain imbang 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke – 19, sementara gol balasan Persija dicetak penyerang sayap Bruno Tubarao menit ke-56.

Hasil imbang ini tidak menguntungkan bagi Persija.

Pasalnya, selama 110 menit jalannya laga, Persija mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 61 persen, sementara Bali United hanya 39 persen.

Meski sama-sama memakai formasi 4 – 3 – 3 dan berubah menjadi 4 – 4 – 2 pada 20 menit terakhir laga, Persija tampil lebih ofensif.

Bali United sendiri tidak sepenuhnya bertahan, tetapi berusaha tampil agresif meski kerap terbentur empat bek Persija yang dikawal Jordi Amat dan Rizki Ridho, ditopang bek sayap Alan Cardoso serta Afriyanto Nico.

Wajar pemain Bali United hanya berhasil melepaskan tiga kali shot on target, tetapi hanya dua yang tepat sasaran, satu menjadi gol.