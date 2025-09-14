Duel Sengit Persija vs Bali United Berakhir Imbang 1 – 1, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ambisi Persija mengalahkan Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam gagal terwujud.

Tuan rumah Persija dipaksa tim tamu Bali United bermain imbang 1 – 1.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Mirza Mustafic menit ke – 19, sementara gol balasan Persija dicetak penyerang sayap Bruno Tubarao menit ke-56.

Hasil imbang ini membuat Persija Jakarta tergelincir dari puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Persija melorot ke peringkat kedua dengan 11 poin, hasil dari tiga kali menang dan dua kali seri.

Posisi puncak klasemen sementara ditempati Borneo FC yang pada laga sebelumnya mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan skor 3 – 1.

Bali United yang sebelumnya berada di peringkat ke-13 naik posisi kedelapan klasemen Super League 2025-2026 dengan enam poin, hasil dari sekali menang, tiga kali seri dan sekali kalah.

Prediksi kedua kesebelasan bermain dengan garis pertahanan tinggi terlihat sejak menit awal pertahanan.