JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara

Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara

Minggu, 14 September 2025 – 17:25 WIB
Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara - JPNN.com Bali
Striker Persija Gustavo Almeida absen, Minggu (14/9) malam ini saat menghadapi Bali United di Jakarta International Stadium (JIS). Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza akhirnya buka suara terkait striker utama Persija Gustavo Almeida.

Mauricio Souza memastikan penyerang asal Brasil itu tak akan diturunkan saat Persija menjamu Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam ini.

Menurutnya, meski mantan penyerang Arema FC itu terlihat ikut berlatih sejak beberapa hari terakhir, tetapi kondisinya belum memungkinkan untuk membantu tim menghadapi Bali United.

Baca Juga:

Gustavo Almeida tak kunjung debut musim ini bersama Persija karena mengalami cedera pergelangan kaki yang dialami musim lalu.

“Dia belum bisa ikut pertandingan ini,” ujar Mauricio Souza dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Madura United itu mengatakan Gustavo Almeida membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya pulih dengan optimal.

Baca Juga:

Gustavo Almeida, kata Mauricio Souza, diprediksi dapat tampil pada laga Persija selanjutnya yakni menghadapi PSM pada Minggu (21/9) mendatang.

"Saat ini dia terus memoles kondisi fisik dan tekniknya.

Mauricio Souza memastikan penyerang asal Brasil Gustavo Almeida tak akan diturunkan saat Persija menjamu Bali United di JIS Minggu (14/9) malam ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Gustavo Almeida Mauricio Souza Persija bali united Persija vs Bali United Super League 2025-2026 striker Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara - JPNN.com Bali
    Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara
  2. Live Streaming, Susunan Pemain Persija vs Bali United: Sengit, Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Susunan Pemain Persija vs Bali United: Sengit, Pesta Gol

  3. Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU