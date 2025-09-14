Fixed, Gustavo Almeida Absen Kontra Bali United, Mauricio Souza Buka Suara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza akhirnya buka suara terkait striker utama Persija Gustavo Almeida.

Mauricio Souza memastikan penyerang asal Brasil itu tak akan diturunkan saat Persija menjamu Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam ini.

Menurutnya, meski mantan penyerang Arema FC itu terlihat ikut berlatih sejak beberapa hari terakhir, tetapi kondisinya belum memungkinkan untuk membantu tim menghadapi Bali United.

Gustavo Almeida tak kunjung debut musim ini bersama Persija karena mengalami cedera pergelangan kaki yang dialami musim lalu.

“Dia belum bisa ikut pertandingan ini,” ujar Mauricio Souza dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Madura United itu mengatakan Gustavo Almeida membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya pulih dengan optimal.

Gustavo Almeida, kata Mauricio Souza, diprediksi dapat tampil pada laga Persija selanjutnya yakni menghadapi PSM pada Minggu (21/9) mendatang.

"Saat ini dia terus memoles kondisi fisik dan tekniknya.