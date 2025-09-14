Live Streaming, Susunan Pemain Persija vs Bali United: Sengit, Pesta Gol

bali.jpnn.com, JAKARTA - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persija melawan Bali United.

Pertandingan berkelas tim bermateri pemain bintang ini akan bergulir Minggu (24/9) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Jakarta International Stadium (JIS).

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati siaran live di Indosiar, nex SPORTS 1 dan opsi streaming di Vidio.

Pelatih Persija Mauricio Souza diprediksi kembali memakai skema 4 – 2 – 3 – 1 untuk menghadapi Bali United.

Striker andalan Persija musim lalu, Gustavo Almeida dipastikan masih absen dan posisinya masih ditempati Maxwell Souza yang gacor di lini depan Macan Kemayoran.

Posisi penyerang sayap ditempati Allano Lima dan Bruno Tabarao, sementara Hanif Sjahbandi menempati posisi gelandang serang.

Gelandang bertahan ditempati Sousa dan Fabio Silva Colonego.

Posisi bek tengah ditempati duet bek Timnas Indonesia, Jordi Amat dan Rizky Ridho.