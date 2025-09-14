Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata

bali.jpnn.com, JAKARTA - Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel bersemangat menjelang menghadapi tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) malam.

Pesepak bola dengan market value Rp 12.17 miliar ini tak sabar tampil di markas Persija, JIS, stadion megah berkapasitas 82 ribu penonton itu.

Mantan pemain klub Eredivisie, ADO Den Haag itu tak sabar berduel dengan para pemain bintang Persija Jakarta.

“Saya sangat bersemangat untuk melanjutkan tantangan baru saya menghadapi Persija di sana (JIS). Saya harus fokus dan kerja keras untuk bisa dapatkan hasil di sana,” ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.

Thijmen Goppel menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang sayap andalan Bali United, pengganti Privat Mbarga yang hijrah ke Dewa United.

Dalam empat laga terakhir Super League 2025-2026, mantan pemain klub Liga Jerman, Wehen Wiesbaden, itu mencetak dua gol dan dua assist.

Performa apik Thijmen Goppel menjadi modal Bali United untuk menghadapi Persija yang tampil superioritas musim ini.

Target Thijmen Goppel pun tak main-main saat bentrok melawan Persija malam ini.