Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam

bali.jpnn.com, JAKARTA - Di balik ambisi pelatih Persija Mauricio Souza mengincar kemenangan dari Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) malam, tersimpan fakta tersembunyi.

Ternyata pelatih berkebangsaan Brasil itu tak pernah menang selama tim yang dibelanya melawan Bali United.

Momen itu terjadi dirinya menjadi pelatih Madura United pada musim 2023-2024.

Dalam dua kali pertemuannya melawan Bali United, Madura United selalu kalah, baik laga kandang maupun tandang.

Fakta tersebut diakui Mauricio Souza saat sesi konferensi pers kemarin menjelang laga Persija kontra Bali United.

“Iya, saya dua kali kalah dari Bali United,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Fakta yang lain, Bali United masih mendominasi setiap bentrok melawan tim ibu kota ini.

Kedua kesebelasan telah bertemu 14 kali di kompetisi Liga 1 sejak musim 2017 silam.