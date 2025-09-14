JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam

Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam

Minggu, 14 September 2025 – 07:38 WIB
Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam - JPNN.com Bali
Pelatih Mauricio Souza memiliki rekor buruk saat tim yang ditanganinya melawan Bali United. Mauricio Souza kalah dua kali dari Bali United saat masih menangani Madura United. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Di balik ambisi pelatih Persija Mauricio Souza mengincar kemenangan dari Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) malam, tersimpan fakta tersembunyi.

Ternyata pelatih berkebangsaan Brasil itu tak pernah menang selama tim yang dibelanya melawan Bali United.

Momen itu terjadi dirinya menjadi pelatih Madura United pada musim 2023-2024.

Baca Juga:

Dalam dua kali pertemuannya melawan Bali United, Madura United selalu kalah, baik laga kandang maupun tandang.

Fakta tersebut diakui Mauricio Souza saat sesi konferensi pers kemarin menjelang laga Persija kontra Bali United.

“Iya, saya dua kali kalah dari Bali United,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Fakta yang lain, Bali United masih mendominasi setiap bentrok melawan tim ibu kota ini.

Kedua kesebelasan telah bertemu 14 kali di kompetisi Liga 1 sejak musim 2017 silam.

Di balik ambisi meraih tiga poin, pelatih Persija Mauricio Souza ternyata punya rekor buruk saat melawan Bali United musim lalu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Persija Jakarta bali united Persija vs Bali United Mauricio Souza madura united H2H Persija vs Bali United rekor buruk Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata

  2. Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam - JPNN.com Bali
    Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam
  3. Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali

    Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU