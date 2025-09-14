Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza berambisi melanjutkan tren positif Persija pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Bali United, Minggu (14/9) malam di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.

Mauricio Souza mengingatkan Rizky Ridho Cum sius wajib meraih tiga poin untuk menjaga peluang tetap memuncaki klasemen Super League 2025-2026.

Pelatih berkebangsaan Brasil itu memberi beban berat tiga poin berkaca hasil gemilang Persija pada empat laga sebelumnya.

Persija Jakarta sebelumnya meraih tiga kemenangan atas Persita Tangerang, Persis Solo dan Dewa United, serta sekali hasil imbang melawan Malut United.

Tim tamu Bali United di lain sisi baru meraih kemenangan saat melawan Madura United, dua kali seri kontra Persik dan Malut United serta keok dari Persebaya.

Performa gemilang Persija terlihat dari produktivitas lini serang dengan mencetak 11 gol dan kesolidan sektor pertahanan yang baru kebobolan dua gol.

Statistik mentereng ini membuat mantan pelatih Madura United itu percaya diri skuad Macan Kemayoran bisa meraih tiga poin saat melawan Bali United.

“Persiapan kami sesuai rencana yang sudah disusun. Kami punya persiapan yang baik selama satu pekan,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.