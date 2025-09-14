JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin

Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin

Minggu, 14 September 2025 – 07:17 WIB
Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Mauricio Souza mengingatkan Rizky Ridho Cum sius wajib meraih tiga poin saat melawan Bali United, Minggu (14/9) malam untuk menjaga peluang tetap memuncaki klasemen Super League 2025-2026. Foto: Instagram @mauricio_souza

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza berambisi melanjutkan tren positif Persija pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Bali United, Minggu (14/9) malam di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta.

Mauricio Souza mengingatkan Rizky Ridho Cum sius wajib meraih tiga poin untuk menjaga peluang tetap memuncaki klasemen Super League 2025-2026.

Pelatih berkebangsaan Brasil itu memberi beban berat tiga poin berkaca hasil gemilang Persija pada empat laga sebelumnya.

Baca Juga:

Persija Jakarta sebelumnya meraih tiga kemenangan atas Persita Tangerang, Persis Solo dan Dewa United, serta sekali hasil imbang melawan Malut United.

Tim tamu Bali United di lain sisi baru meraih kemenangan saat melawan Madura United, dua kali seri kontra Persik dan Malut United serta keok dari Persebaya.

Performa gemilang Persija terlihat dari produktivitas lini serang dengan mencetak 11 gol dan kesolidan sektor pertahanan yang baru kebobolan dua gol.

Baca Juga:

Statistik mentereng ini membuat mantan pelatih Madura United itu percaya diri skuad Macan Kemayoran bisa meraih tiga poin saat melawan Bali United.

“Persiapan kami sesuai rencana yang sudah disusun. Kami punya persiapan yang baik selama satu pekan,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Mauricio Souza mengingatkan Rizky Ridho Cum sius wajib meraih tiga poin untuk menjaga peluang tetap memuncaki klasemen saat melawan Bali United di JIS Jakarta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mauricio Souza Persija Persija Jakarta bali united Persija vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Thijmen Goppel Bersemangat Tampil di JIS, ternyata

  2. Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Mauricio Souza Dihantui Rekor Buruk, Masih Dendam

  3. Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin - JPNN.com Bali
    Tekad Membara Mauricio Souza saat Persija vs Bali United, Wajib 3 Poin

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU