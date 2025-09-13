JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen

Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen

Sabtu, 13 September 2025 – 19:22 WIB
Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Muhammad Rahmat memuji kekuatan Persija musim ini. Rahmat percaya pelatih Johnny Jansen punya strategi untuk meredam Persija. Foto: Instagram@baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija tampil digdaya pada empat laga awal Super League 2025-2026 sebelum menantang Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) besok.

Persija menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan dan saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin setelah mengalahkan sejumlah tim besar Super League 2025-2026.

Pada laga pertama, Persija menang kontra Persita Tangerang (4-0), membekuk Persis Solo (3 – 0), menahan imbang Malut United (1-1) dan menang kontra Dewa United (3 – 1).

Baca Juga:

Bali United di lain sisi masih meleyot di posisi kedelapan klasemen Super League 2025-2026 dengan delapan poin setelah hanya meraih sekali kemenangan pada laga terakhir kontra Madura United (1 – 0).

Sebelumnya Bali United ditahan imbang Persik (1-1), Madura United (3-3) dan kalah telak dari Persebaya (2-5).

Yang patut diwaspadai Bali United, lini serang Persija sangat agresif dengan menyarangkan 11 gol, tertinggi di antara 18 kontestan Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Lini pertahanan Persija juga sangat solid, baru kebobolan dua gol.

Bandingkan dengan Bali United yang telah kebobolan sembilan gol dan lini serangnya baru mencetak tujuh gol.

Persija menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan dan saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin setelah mengalahkan sejumlah tim besar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija bali united Persija vs Bali United Johnny Jansen muhammad rahmat m rahmat The Flash Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen - JPNN.com Bali
    Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen
  2. Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi

  3. Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU