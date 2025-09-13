Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen
bali.jpnn.com, DENPASAR - Persija tampil digdaya pada empat laga awal Super League 2025-2026 sebelum menantang Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) besok.
Persija menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan dan saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin setelah mengalahkan sejumlah tim besar Super League 2025-2026.
Pada laga pertama, Persija menang kontra Persita Tangerang (4-0), membekuk Persis Solo (3 – 0), menahan imbang Malut United (1-1) dan menang kontra Dewa United (3 – 1).
Bali United di lain sisi masih meleyot di posisi kedelapan klasemen Super League 2025-2026 dengan delapan poin setelah hanya meraih sekali kemenangan pada laga terakhir kontra Madura United (1 – 0).
Sebelumnya Bali United ditahan imbang Persik (1-1), Madura United (3-3) dan kalah telak dari Persebaya (2-5).
Yang patut diwaspadai Bali United, lini serang Persija sangat agresif dengan menyarangkan 11 gol, tertinggi di antara 18 kontestan Super League 2025-2026.
Lini pertahanan Persija juga sangat solid, baru kebobolan dua gol.
Bandingkan dengan Bali United yang telah kebobolan sembilan gol dan lini serangnya baru mencetak tujuh gol.
