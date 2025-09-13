Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi

JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 18:58 WIB
Pelatih Johnny Jansen memuji Persija tim yang hebat dan kuat menjelang bentrok kontra Bali United di JIS, Jakarta, Minggu (14/9) besok. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen tak sungkan memuji Persija menjelang kedua kesebelasan bentrok pada pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) besok.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, Persija adalah tim bagus yang pemainnya memiliki kualitas rata-rata.

Pujian Jo Jansen ada benarnya. Persija menjadi satu di antara tiga tim Super League 2025-2026 yang paling agresif di bursa transfer.

Skuad Persija saat ini memiliki 11 pemain asing dengan market value tim mencapai Rp 106,9 miliar.

Bandingkan dengan Bali United yang hanya memiliki delapan pemain asing dengan market value hanya Rp 75.09 miliar.

Ketimpangan market value dan jumlah pemain asing berdampak dengan performa tim.

Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan pada empat laga terakhir dan memuncaki klasemen sementara dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.

Bali United di lain sisi terdampar di peringkat ke-13 klasemen Super League 2025-2026 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan sekali kalah.

Pelatih Bali United Johnny Jansen tak sungkan memuji Persija menjelang kedua kesebelasan bentrok pada pekan kelima Super League 2025-2026
