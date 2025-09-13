Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) besok.

Tuan rumah Persija dijadwalkan menantang Bali United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Yang menarik, kedua tim memiliki banyak pemain asing dengan latar belakang berbeda, Persija dominan dari Brasil, sementara Bali United kebanyakan dari Belanda.

Total ada 10 pemain asal Brasil yang menghuni skuad Persija Jakarta, yakni Carlos Eduardo, Gustavo Almeida, Bruno Tubarao, Allano Souza Lima, Maxwell Souza, Gustavo Franca, Fabio Silva, Basty Sousa, Alan Cardoso dan Thales Lira.

Bali United di lain sisi memiliki empat pemain berkebangsaan Belanda, yakni Mike Hauptmeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, dan Thijmen Goppel.

Bali United juga ditangani mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, berkebangsaan Belanda, Johnny Jansen dengan dua asisten dari negeri Kincir Angin, Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.

Jeffrey Talan bahkan kini masih menjabat sebagai asisten pelatih Timnas U21 Belanda.