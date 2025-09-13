JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit

Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit

Sabtu, 13 September 2025 – 18:37 WIB
Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit - JPNN.com Bali
Gelandang serang Bali United Irfan Jaya ditempel ketat pemain Persija, Rizky Ridho di Jakarta International Stadium, Sabtu (10/5/2025) malam. Kedua kesebelasan kembali bentrok di ajang Super League 2025-2026 di tempat yang sama, Minggu (14/9/2025) besok. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) besok.

Tuan rumah Persija dijadwalkan menantang Bali United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Baca Juga:

Yang menarik, kedua tim memiliki banyak pemain asing dengan latar belakang berbeda, Persija dominan dari Brasil, sementara Bali United kebanyakan dari Belanda.

Total ada 10 pemain asal Brasil yang menghuni skuad Persija Jakarta, yakni Carlos Eduardo, Gustavo Almeida, Bruno Tubarao, Allano Souza Lima, Maxwell Souza, Gustavo Franca, Fabio Silva, Basty Sousa, Alan Cardoso dan Thales Lira.

Bali United di lain sisi memiliki empat pemain berkebangsaan Belanda, yakni Mike Hauptmeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, dan Thijmen Goppel.

Baca Juga:

Bali United juga ditangani mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, berkebangsaan Belanda, Johnny Jansen dengan dua asisten dari negeri Kincir Angin, Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.

Jeffrey Talan bahkan kini masih menjabat sebagai asisten pelatih Timnas U21 Belanda.

Kedua tim memiliki banyak pemain asing dengan latar belakang berbeda, Persija dominan dari Brasil, sementara Bali United kebanyakan dari Belanda.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija bali united Persija vs Bali United Piala Dunia Mini Brasil Belanda Brasil vs Belanda Johnny Jansen Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen - JPNN.com Bali

    Persija Jadi Pembunuh Tim Besar, Rahmat Percaya Johnny Jansen

  2. Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puji Persija Setinggi Langit, Sebut Tim Hebat, tetapi

  3. Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit - JPNN.com Bali
    Laga Persija vs Bali United Bak Piala Dunia Mini Brasil Kontra Belanda, Sengit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU