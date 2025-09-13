Komdis PSSI Bikin Bali United Merugi, Joao Ferrari Absen Kontra Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United merugi menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) besok.

Pasalnya, bek tengah asing Bali United Joao Ferrari harus absen membela tim melawan pemuncak klasemen Super League 2025-2026, Persija.

Joao Ferrari gagal membela Bali United setelah Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pada awal September 2025 menjatuhkan hukuman kepada mantan bek PSIS Semarang itu.

Bek 28 tahun itu harus absen setelah Komdis PSSI mengeluarkan putusan nomor 033/L1/SK/KD-PSSI/IX/2025.

Salinan Keputusan Komdis PSSI tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Joao Ferrari telah diterima manajemen Bali United.

“Menjatuhkan hukuman terhadap bek Bali United Joao Ferrari dengan hukuman larangan bermain sebanyak dua pertandingan dan denda Rp 10 juta.

Pengulangan terhadap pelanggaran yang sama akan berindikasi hukuman yang lebih berat,” bunyi putusan Komdis PSSI untuk Joao Ferrari.

Komdis PSSI menyatakah Joao Ferrari melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023.