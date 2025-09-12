JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 19:54 WIB
5 Fakta Menarik Duel Persija vs Bali United: Potensi Hujan Gol
Penyerang Bali United Boris Kopitovic dikepung lima pemain Persija saat kedua kesebelasan bentrok di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/5/2025) lalu. Persija mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 0. Kedua kesebelasan kembali bentrok, Minggu (12/9) lusa. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) lusa.

Tuan rumah Persija dijadwalkan menantang Bali United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Persija membutuhkan kemenangan karena masih ingin menguasai puncak klasemen.

Persija saat ini memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.

Bali United di lain sisi menolak kembali ke zona degradasi setelah pada laga terakhir menang melawan Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Bali United saat ini melorot ke posisi ke-12 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan sekali kalah.

Berikut lima fakta menarik duel Persija vs Bali United.

Dalam 14 kali pertemuan kedua kesebelasan, Bali United menang delapan kali, Persija menang empat kali dan dua lagi berakhir seri.
