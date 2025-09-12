Carlos Eduardo Bongkar Kunci Gawang Persija Sulit Dibobol, Bali United Harus Tahu

JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 19:30 WIB
Kapten Persija Rizky Ridho menarik tangan kiper Carlos Eduardo setelah gawangnya dibobol pemain Borneo FC. Gawang Carlos Eduardo musim ini sulit dibobol lawan, Bali United harus tahu. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) lusa.

Tuan rumah Persija dijadwalkan menantang Bali United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Namun, Bali United harus tahu diri lantaran bertindak sebagai tim tamu.

Faktor kedua, gawang Persija musim ini sangat solid.

Keberadaan duo bek Timnas Indonesia Jordi Amat dan Rizky Ridho menjadi salah satu penyebabnya.

Permainan keduanya yang solid membuat gawang Carlos Eduardo bak tembok tebal yang sulit dijebol.

Dalam empat laga terakhir Super League, gawang Carlos Eduardo baru kebobolan dua gol.

