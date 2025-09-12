Bali United Berbagi dengan Korban, Jo Jansen Terenyuh Pemain & Pelatih Terdampak Banjir

JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 08:51 WIB
Pelatih Johnny Jansen dan manajemen Bali United ikut berempati dengan jatuhnya korban akibat bencana banjir besar yang melanda Bali tiga hari terakhir. Bali United menyalurkan bantuan ke korban banjir di Posko Banjar Tohpati, kemarin (11/9) sore. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen dan manajemen Bali United ikut berempati dengan jatuhnya korban akibat bencana banjir besar yang melanda Bali tiga hari terakhir.

Bali United ikut menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak akibat banjir di Bali.

Bantuan yang diberikan berupa makanan, minuman dan sejumlah pakaian yang langsung diterima oleh Perbekel Kesiman Kertalangu, I Made Suena di Posko Banjar Tohpati, kemarin (11/9) sore.

Seusai menyerahkan bantuan, Johnny Jansen yang didampingi asisten pelatih I Gde Mahatma Dharma melihat beberapa rumah di daerah Kesiman, Denpasar, yang terdampak banjir.

"Saya berjalan di sini dan saya datang ingin melihat mereka.

Saya merasakan apa yang mereka rasakan saat ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Mereka tersenyum saat saya datang dari Bali United, ada yang sedang memperbaiki motor dan saya bicara dengan mereka, mereka ucapkan sudah selesai, kami kuat dan menuju lebih baik.

Pengalaman ini sangat luar biasa," imbuh Jo Jansen, sapaan akrabnya.

Pelatih Johnny Jansen dan manajemen Bali United ikut berempati dengan jatuhnya korban akibat bencana banjir besar yang melanda Bali tiga hari terakhir.
