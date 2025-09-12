Fixed, Rizky Ridho Masih Bersama Persija, Kontrak Segera Diperpanjang

JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 08:37 WIB
Bek tengah sekaligus kapten Persija Rizky Ridho kemungkinan masih bertahan di Persija setelah kontraknya berakhir musim ini. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Masa depan Kapten Persija Rizky Ridho menemui titik terang menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) mendatang.

Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas memastikan manajemen akan mempertahankan sang kapten Rizky Ridho.

Menurut Bepe, sapaan akrabnya, Rizky Ridho akan tetap berseragam Persija untuk beberapa tahun mendatang, meski kontrak jebolan Persebaya itu berakhir musim ini.

Rizky Ridho tidak akan ke mana-mana, itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Bambang Pamungkas dilansir dari laman klub.

Kontrak bek termahal Super League ini diketahui berakhir pada akhir musim 2025-2026.

Berdasar regulasi ILeague, Rizky Ridho berhak meninggalkan Persija jika ada klub yang berminat menggunakan jasanya pada pertengahan 2026.

Rizky Ridho didatangkan Persija dari Persebaya pada musim 2023.

Sejumlah klub dikabarkan berminat mendatangkan, salah satunya Persebaya yang ingin kembali menggunakan jasa Rizky Ridho.

