Persija vs Bali United: Gustavo Almeida Absen? Jordi Amat–Rizky Ridho Starter

Jumat, 12 September 2025 – 08:21 WIB
Striker Persija Gustavo Almeida pulih dari cedera dan siap dimainkan kontra Bali United di JIS, Sabtu (14/8) malam. Namun, peluang Gustavo Almeida bermain melawan Bali United masih menjadi tanda tanya. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik untuk Bali United menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) lusa.

Striker maut Persija Gustavo Almeida kemungkinan masih absen membela tim meski mantan penyerang Arema FC itu telah menjalani latihan.

Gustavo Almeida diketahui absen pada empat laga awal Super League 2025-2026 karena dalam tahap penyembuhan dari cedera.

Meski ikut latihan bersama tim, tetapi Gustavo Almeida tidak mengikuti sesi gim bersama teman-temannya.

Pelatih Mauricio Souza selama ini mengandalkan Maxwell Souza, Allano Lima dan Eksel Runtukahu menjebol gawang lawan.

Sinyal Gustavo Almeida absen membela Persija saat bentrok kontra Bali United diungkap langsung Mauricio Souza.

“Gustavo sedang proses adaptasi lagi.

Saya masih menunggu sampai akhir pekan ini, lihat respons dia, apakah sudah bisa dimainkan atau belum tergantung respons dia,” ujar Mauricio Souza dilansir dari Antara.

