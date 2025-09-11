Persija Terusir dari JIS Setelah Lawan Bali United, Mauricio Souza Blak-blakan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Nada kecewa terlihat dari raut wajah pelatih Persija Mauricio Souza.

Menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persija kontra Bali United, Minggu (14/9), ada kabar kurang mengenakkan yang ia terima.

Persija harus terusir dari Jakarta International Stadium (JIS) setelah laga melawan Bali United.

“Kami suka sekali main di JIS, biar pun lapangan itu tidak dalam kondisi terbaik, yang penting kami sudah adaptasi di situ,” ujar Mauricio Souza dilansir dar Antara.

Menurut mantan pelatih Madura United, Persija harus siap bertanding dalam kondisi apa pun, baik di Jakarta maupun saat melakukan laga tandang.

Pasalnya, JIS tak bisa lagi digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan sampai Oktober 2025 mendatang.

Informasi yang beredar, JIS akan dipakai untuk konser boyband asal Korea Selatan, NCT Dream pada 27-28 September 2025.

Biasanya sebelum konser, kondisi lapangan harus steril selama sepekan hingga dua pekan.