Jo Jansen Senang Kondisi Tim Membaik, Laga Terakhir Jadi Kunci

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Janson terus menggenjot skuad Bali United untuk persiapan laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) mendatang.

Latihan tidak hanya fokus ke fisik pemain, tetapi juga mengasah taktik dan strategi permainan tim menghadapi Persija yang tampil digdaya dalam empat laga terakhir.

Hasilnya, Jo Jansen, sapaan akrabnya gembira anak asuhnya meningkat perkembangannya setelah hampir satu setengah pekan menggelar latihan.

Perkembangan positif itu tidak hanya secara individu pemain, tetapi juga tim.

“Kami mulai meningkat dari fisik, mulai meningkat dalam taktikal, dan mengalami peningkatan dalam bermain bersama.

Saya melihat kami memiliki pengembangan tim yang makin baik,” ujar Johnny Jansen dilansir dalam laman klub.

Menurut Jo Jansen, perkembangan positif ini tidak lepas dari kemenangan yang diperoleh Bali United pada laga terakhir Super League 2025-2026.

Ricky Fajrin Cum sius berhasil menang 1-0 atas Madura United setelah tiga laga sebelumnya hanya meraih dua hasil imbang dan satu kekalahan.