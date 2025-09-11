Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo

JPNN.com

Kamis, 11 September 2025 – 09:10 WIB
Kiper Persija Carlos Eduardo mencoba mengadang laju bola yang digiring lawan. Carlos Eduardo memastikan Persija siap menghadapi Bali United. Foto: Instagram @92.carloseduaerdo

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija melakukan persiapan intensif menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Sepekan terakhir skuad Macan Kemayoran latihan di Persija Training Ground di bawah pengawasan langsung pelatih Mauricio Souza.

“Persiapan kami berjalan normal.

Teman-teman media juga bisa melihat bagaimana kami berlatih.

Kami bekerja keras untuk bisa meraih hasil terbaik,” ujar kiper Persija Carlos Eduardo dilansir dari laman klub.

Menurut Carlos Eduardo, latihan ini tidak hanya fokus pada taktik dan strategi, tetapi melakukan evaluasi terkait kekurangan tim untuk diperbaiki.

Versi kiper berkebangsaan Brasil ini, kekuatan Persija bukan hanya pada kualitas individu, melainkan juga kerja kolektif tim yang solid.

“Kami harus terus memperbaiki kekurangan yang ada.

Menurut Carlos Eduardo, latihan ini tidak hanya fokus pada taktik dan strategi, tetapi melakukan evaluasi terkait kekurangan tim untuk diperbaiki.
