Jo Jansen Membedah Statistik 2 Pemain Asing Bali United, Bagus, tetapi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen membedah statistik apik dua pemain asing Bali United menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Persija, Minggu (14/9) mendatang.

Keduanya adalah penyerang sayap Thijmen Goppel dan bek tengah Tim Receveur.

Thijmen Goppel menjadi Top Successful Crosses dengan 11 raihan, mengungguli pemain berpengalaman dari Madura United, Lulinha Reis dan kapten Persik Kediri, Ezra Walian.

Thijmen Goppel dalam empat laga terakhir bahkan memberikan kontribusi nyata untuk tim.

Pemain berdarah Belanda yang terakhir bermain di Jerman itu berhasil memberikan dua assist dan mencetak dua gol untuk Bali United.

Tim Receveur juga menempati urutan pertama Top Successful Passes dengan 228 raihan.

Tim Receveur juga berhasil mengungguli pemain asing berpengalaman di kompetisi Indonesia lainnya seperti Nick Kuipers, Alexis Messidoro, dan Ze Valente.

“Saya melihat statistik tersebut sangat bagus bisa berada di puncak klasemen statistik saat ini.