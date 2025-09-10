Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 20:49 WIB
Pemain Persija berselebrasi merayakan kemenangan. Persija bersiap menghadapi Bali United di JIS, Minggu (14/9) mendatang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United harus mewaspadai kekuatan Persija menjelang bentrok pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) mendatang.

Pasalnya, pemain inti Persija dipastikan kembali ke Skuad Macan Kemayoran setelah menuntaskan agenda di Timnas Indonesia.

Ada duo bek tengah Rizky Ridho dan Jordi Amat.

Kemudian dua pemain muda, Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas yang baru kembali dari Timnas U23 Indonesia.

“Jordi (Amat) dan (Rizky) Ridho sudah bergabung, besok Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas juga akan datang,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Dua pemain asing yang sempat absen karena cedera juga telah kembali mengikuti latihan dan siap diturunkan pelatih Mauricio Souza saat melawan Bali United.

“Jadi, kami akan menghadapi pertandingan melawan Bali United dengan tim yang komplet,” kata Mauricio Souza.

Mantan pelatih Madura United ini juga menegaskan bahwa fokus utamanya bukan hanya soal lawan, melainkan bagaimana membangun kekuatan internal tim.

Bali United harus mewaspadai kekuatan Persija menjelang bentrok pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu
