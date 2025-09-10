Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza rupanya telah mengotak-atik gaya permainan Bali United sebelum bentrok melawan Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Minggu (14/9) mendatang.

Mauricio Souza mengaku seminggu terakhir menganalisis kekuatan dan kelemahan Bali United bersama tim pelatih Persija.

Berdasar analisis tersebut, Mauricio Souza berusaha mencari taktik dan strategi yang tepat untuk menghadapi Bali United.

Mantan pelatih Persija ini juga telah menyiapkan formasi yang pas untuk Rizky Ridho Cum sius dan bisa meraih kemenangan keempat musim ini.

“Kami sudah mempelajari Bali United.

Sepanjang minggu ini kami fokus pada persiapan agar semakin kuat,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

“Dalam satu minggu ini, kami akan menyiapkan strategi terbaik (melawan Bali United),” imbuh Mauricio Souza.

Pelatih berkebangsaan Brasil ini juga menegaskan bahwa fokus utamanya bukan hanya soal lawan, melainkan bagaimana membangun kekuatan internal tim.