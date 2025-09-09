Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kabar bahagia datang dari skuad Bali United.

Menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 antara Bali United kontra tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang, dua pemain asing skuad Serdadu Tridatu pecah rekor.

Kedua pemain tersebut adalah Thijmen Goppel dan Tim Receveur yang sama-sama menjadi Top Performance di masing-masing perolehan statistik mereka.

Thijmen Goppel menjadi Top Successful Crosses dengan 11 raihan, mengungguli pemain berpengalaman dari Madura United, Lulinha Reis dan kapten Persik Kediri, Ezra Walian.

Tim Receveur juga menempati urutan pertama Top Successful Passes dengan 228 raihan.

Tim Receveur juga berhasil mengungguli pemain asing berpengalaman di kompetisi Indonesia lainnya seperti Nick Kuipers, Alexis Messidoro, dan Ze Valente.

Thijmen Goppel dalam empat laga terakhir bahkan memberikan kontribusi nyata untuk tim.

Pemain berdarah Belanda yang terakhir bermain di Jerman itu berhasil memberikan dua assist dan mencetak dua gol untuk Bali United.