Bali United Terbiasa Latihan Pagi, Berbeda dengan Era Teco, Rahmat Buka Suara

Selasa, 09 September 2025 – 10:43 WIB
Penyerang sayap Bali United Muhammad Rahmat berlatih bersama skuad Serdadu Tridatu menjelang laga pekan kelima kontra Persija. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United di tangan pelatih Johnny Jansen terlihat berbeda.

Sejak menangani Bali United, mantan pelatih PEC Zwolle ini melakukan perubahan drastis, salah satunya terkait jam latihan.

Di bawah Johnny Jansen, para pemain Bali United kini terbiasa menggelar latihan pagi hari.

Pada era Stefano ‘Teco’ Cugurra yang berlangsung hampir tujuh tahun, program latihan tim umumnya dilaksanakan di waktu sore hari menyesuaikan dengan waktu pertandingan.

Penentuan waktu latihan ini memang menjadi hak prerogatif pelatih.      

Namun, pemain Bali United tak mempermasalahkan perubahan waktu latihan ini.

Menurut penyerang sayap senior Bali United Muhammad Rahmat, sesi latihan pagi bukan hal yang sulit untuk kembali dilakukan mengingat saat di PSM Makassar juga pernah melakukannya.

“Berlatih pagi hari bukan hal yang baru karena sewaktu di PSM dengan pelatih Belanda juga mengalami situasi yang sama.

Sejak menangani Bali United, mantan pelatih PEC Zwolle ini melakukan perubahan drastis, salah satunya terkait jam latihan yang bergeser ke pagi hari
