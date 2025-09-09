JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela

Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela

Selasa, 09 September 2025 – 10:24 WIB
Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela - JPNN.com Bali
Pelatih Mauricio Souza menyaksikan gelandang serang Gustavo Franca berlatih menjelang menghadapi Bali Unite di JIS, Minggu (14/9) mendatang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija tampil digdaya dalam empat laga terakhir Super League 2025-2026.

Persija berhasil menang tiga kali saat melawan Persita, Persis dan Dewa United dan sekali menahan imbang Malut United.

Namun, performa menawan Persija pada awal musim ini tidak sepenuhnya membuat pelatih Mauricio Souza puas.

Baca Juga:

Terutama terkait penampilan dua pemain asingnya, Gustavo Franca dan Bruno Tubarao.

Pada sesi wawancara pada laga terakhir Persija, para awak media sempat melontarkan kritik dengan performa Gustavo Franca dan Bruno Tubarao.

Keduanya dinilai masih belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya saat diturunkan pelatih.

Baca Juga:

“Saya memahami bahwa setiap pemain memiliki tingkat adaptasi yang berbeda.

Mereka (Gustavo Franca dan Bruno Tubarao) menyadari hal itu, karena memang sudah menjadi tanggung jawab mereka,” kata Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Pada sesi wawancara pada laga terakhir Persija, para awak media sempat melontarkan kritik dengan performa Gustavo Franca dan Bruno Tubarao.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija bali united Persija vs Bali United Gustavo Franca Bruno Tubarao Mauricio Souza Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Terbiasa Latihan Pagi, Berbeda dengan Era Teco, Rahmat Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Terbiasa Latihan Pagi, Berbeda dengan Era Teco, Rahmat Buka Suara

  2. Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela - JPNN.com Bali
    Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela
  3. Persija vs Bali United: Mauricio Souza Puas Tim Konsisten di Level Terbaik - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Mauricio Souza Puas Tim Konsisten di Level Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU