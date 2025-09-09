Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija tampil digdaya dalam empat laga terakhir Super League 2025-2026.

Persija berhasil menang tiga kali saat melawan Persita, Persis dan Dewa United dan sekali menahan imbang Malut United.

Namun, performa menawan Persija pada awal musim ini tidak sepenuhnya membuat pelatih Mauricio Souza puas.

Terutama terkait penampilan dua pemain asingnya, Gustavo Franca dan Bruno Tubarao.

Pada sesi wawancara pada laga terakhir Persija, para awak media sempat melontarkan kritik dengan performa Gustavo Franca dan Bruno Tubarao.

Keduanya dinilai masih belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya saat diturunkan pelatih.

“Saya memahami bahwa setiap pemain memiliki tingkat adaptasi yang berbeda.

Mereka (Gustavo Franca dan Bruno Tubarao) menyadari hal itu, karena memang sudah menjadi tanggung jawab mereka,” kata Mauricio Souza dilansir dari laman klub.