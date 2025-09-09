Persija vs Bali United: Mauricio Souza Puas Tim Konsisten di Level Terbaik

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 09:58 WIB
Pelatih Persija Mauricio Souza siap menghadapi Bali United pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di JIS, Minggu (14/9) mendatang. Foto: Instagram @mauricio_souza

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza percaya diri menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 antara Persija kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Kepercayaan diri muncul setelah anak asuhnya tampil konsisten di level terbaik pada empat laga terakhir, dengan menang tiga kali dan sekali imbang.

Yang menggembirakan lini serang Persija sangat agresif dengan menyarangkan 11 gol, tertinggi di antara 18 kontestan Super League 2025-2026.

Lini pertahanan Persija juga sangat solid, baru kebobolan dua gol.

Berkat penampilan konsisten ini, Persija memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan 10 poin.

“Saya pribadi merasa puas dengan kontribusi mereka di lapangan,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Madura United itu optimistis skuad Macan Kemayoran memiliki tekad untuk selalu tampil di level terbaik.

Oleh karena itu, pelatih berkebangsaan Brasil itu akan memberikan ruang bagi para pemain untuk menyesuaikan diri.

