JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United

Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United

Senin, 08 September 2025 – 22:34 WIB
Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United - JPNN.com Bali
Gelandang muda Bali United Made Tito berlatih bersama skuad Serdadu Tridatu di fasilitas tim. Made Tito masih berjuang sembuh dari cedera dan memperebutkan posisi inti di lini tengah Bali United. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang muda Bali United Made Tito Wiratama kembali.

Made Tito yang kerap menjadi penyeimbang di lini tengah Bali United saat masih ditangani oleh Stefano ‘Teco’ Cugurra, bisa jadi andalan di laga berikutnya.

Penghargaan sebagai pemain muda terbaik selama dua bulan beruntun pernah diperoleh oleh Made Tito.

Baca Juga:

Pemain yang promosi pada musim 2022/23 lalu ini pun diharapkan bisa segera kembali mendapatkan satu tempat di lini tengah Bali United.

Mengingat Made Tito masih masuk dalam kategori pemain U23 yang wajib bermain selama 45 menit di arena pertandingan, peluangnya menjadi starter sangat terbuka.

“Target terdekat saya tentu sembuh dahulu, perlahan meningkatkan fisik, sentuhan bola dan menghilangkan trauma.

Baca Juga:

Lalu melihat perkembangan ke depannya seperti apa nantinya,” ujar Made Tito dilansir dari laman klub terkait peluangnya debut musim ini.

Made Tito mengalami masalah pada lututnya saat berjuang di AFC Cup 2023 lalu dan naik ke meja operasi.

Made Tito yang kerap menjadi penyeimbang di lini tengah Bali United saat masih ditangani oleh Stefano ‘Teco’ Cugurra, bisa jadi andalan di laga berikutnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Made Tito cedera bali united Persija Johnny Jansen Persija vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United - JPNN.com Bali
    Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United
  2. Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira

  3. M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan - JPNN.com Bali

    M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU