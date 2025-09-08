Made Tito Termotivasi Bangkit, Target Rebut Posisi Lini Tengah Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang muda Bali United Made Tito Wiratama kembali.

Made Tito yang kerap menjadi penyeimbang di lini tengah Bali United saat masih ditangani oleh Stefano ‘Teco’ Cugurra, bisa jadi andalan di laga berikutnya.

Penghargaan sebagai pemain muda terbaik selama dua bulan beruntun pernah diperoleh oleh Made Tito.

Pemain yang promosi pada musim 2022/23 lalu ini pun diharapkan bisa segera kembali mendapatkan satu tempat di lini tengah Bali United.

Mengingat Made Tito masih masuk dalam kategori pemain U23 yang wajib bermain selama 45 menit di arena pertandingan, peluangnya menjadi starter sangat terbuka.

“Target terdekat saya tentu sembuh dahulu, perlahan meningkatkan fisik, sentuhan bola dan menghilangkan trauma.

Lalu melihat perkembangan ke depannya seperti apa nantinya,” ujar Made Tito dilansir dari laman klub terkait peluangnya debut musim ini.

Made Tito mengalami masalah pada lututnya saat berjuang di AFC Cup 2023 lalu dan naik ke meja operasi.