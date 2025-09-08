Jo Jansen Bongkar Kondisi Tim Menjelang Kontra Persija, Ada Kabar Gembira

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen tersenyum semringah menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Tiga pemain muda Bali United yang sempat absen pada laga sebelumnya berangsur pulih dari cedera.

Ketiga pemain muda itu antara lain Nathan Ari, Made Tito dan satu nama yang mulai mendapat tempat di tiga pekan pertama Super League 2025-2026, Reyner Barusu.

“Iya, ketiganya kondisinya mulai membaik,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, Reyner Barusu mulai ikut bergabung dengan latihan tim setelah sempat absen pada laga pekan keempat Siper League 2025.

Iner, sapaan akrabnya merupakan salah satu pemain muda yang mencuri perhatian saat laga persahabatan melawan PSIM Yogyakarta pada 26 Juli.

Gelandang tengah dengan nomor punggung 92 itu menjadi wonderkid Bali United musim ini.

Iner pada laga tersebut mempersembahkan satu gol yang tercipta indah dengan lengkungan yang berhasil membobol gawang lawan.