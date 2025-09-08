M Rahmat Debut Musim Ini Kontra Persija? Rajin Cetak Gol ke Gawang Lawan

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 16:10 WIB
Winger senior Bali United Muhammad Rahmat melakukan official training di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, beberapa waktu lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap senior Muhammad Rahmat menyimpan ambisi tersembunyi di kompetisi Super League 2025-2026.

Winger andalan Bali United ini berambisi debut pada musim ini setelah pada empat laga terakhir absen masuk skuad.

Ambisi itu ditunjukkan saat Bali United menggelar latih tanding melawan klub Liga Nusantara, Perseden Denpasar, beberapa hari lalu.

Pada laga tersebut, The Flash, julukan Muhammad Rahmat mencetak brace dan membawa Bali United menang tipis 4 – 3 dari Perseden Denpasar.

Agresivitas Muhammad Rahmat menjadi pertanda dirinya berambisi kembali ke skuad, sama seperti musim-musim sebelumnya, baik sebagai pemain inti maupun pengganti.

Oleh karena itu, Muhammad Rahmat mencoba memahami taktik dan strategi yang diberikan pelatih Jo Jansen, panggilan akrab Johnny Jansen.

“Musim ini saya akui gaya permainan kami berbeda dan lebih bergairah.

Bukan berarti musim sebelumnya enggak ya, artinya ada perbedaan dari pola dan taktikal permainan serta lebih berenergi musim ini,” ujar Muhammad Rahmat dilansir dari laman klub.  

