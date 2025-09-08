Taktik Johnny Jansen di Bali United Bikin Kagum Pemain, Agresif & Bergairah

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 15:41 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memberi instruksi para pemainnya dari pinggir lapangan. Gaya melatih Johnny Jansen membuat para pemainnya terkesima. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali ke lapangan hijau setelah libur latihan.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Pelatih Johnny Jansen turun langsung menggenjot fisik, taktik dan strategi tim sebelum duel penting melawan Persija.

Latihan taktik dan strategi ini rupanya mendapat perhatian serius pemain senior Muhammad Rahmat.

The Flash, julukan Muhammad Rahmat kagum dengan gaya melatih Jo Jansen, sapaan akrab Johnny Jansen.

“Di tangan Coach Johnny, gaya permainan kami berbeda dan lebih bergairah,” ujar Muhammad Rahmat dilansir dari laman klub.

Mantan pemain PSM Makassar ini sebenarnya terbiasa berlatih dengan pelatih asal Belanda.

Sebelumnya, M Rahmat pernah ditangani Robert Rene Albert dan Wim Rijsbergen saat masih bermain di PSM Makassar.

