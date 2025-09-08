Peran Hanif Sjahbandi di Persija Krusial, Pas dengan Skema Mauricio Souza

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 09:24 WIB
Pemain dengan nomor punggung 19, Hanif Sjahbandi bermain bersama skuad Persija. Hanif tampil krusial pada empat laga Super League 2025-2026. Foto: Instagram @hanifsjahbandi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang bertahan Persija Hanif Sjahbandi tampil apik pada laga pekan keempat Super League 2025-2026 di Banten International Stadium (BIS).

Pesepak bola 28 tahun ini tampil berbeda saat membantu Persija mengalahkan Dewa United dengan skor 3 – 1.

Hanif Sjahbandi mencatatkan dua assist pada pertandingan tersebut.

Yang menarik, Hanif Sjahbandi memainkan peran baru sebagai gelandang serang di belakang penyerang Emaxwell Souza de Lima.

Pada laga tersebut, pelatih Mauricio Souza menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Bruno Tubarao di sisi kanan dan Allano Lima di sisi kiri.

Posisi Hanif Sjahbandi di posisi anyar tersebut membuat Maxwell Souza bisa leluasa bergerak ke berbagai area.

Dengan posisi baru tersebut, Hanif Sjahbandi memiliki ruang untuk merangsek ke depan dan menciptakan peluang.

Mantan pemain Arema FC itu leluasa menarik pertahanan lawan sehingga ada space bagi trio Brasil (Maxwell, Allano dan Bruno Tubarao) bermanuver menciptakan peluang dan mencetak gol.

Pemain Persija Hanif Sjahbandi memainkan peran baru sebagai gelandang serang di belakang penyerang Emaxwell Souza de Lima
