H2H Persija vs Bali United: Tuan Rumah Digdaya, Tim Tamu Lagi Meleyot

Senin, 08 September 2025 – 08:47 WIB
Ilustrasi bola yang digunakan pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 antara Persija kontra Bali United di Jakarta Internasional Stadium, Minggu (14/9) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali melanjutkan petualangannya di Super League 2025-2026 dengan menantang tuan rumah Persija pada laga pekan kelima.

Laga sarat gengsi ini bakal berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bali United cukup percaya diri meski laga kali ini menjadi tim tamu.

Kepercayaan diri anak asuh Johnny Jansen mencuat lantaran secara statistik lebih unggul dibandingkan Persija.

Kedua kesebelasan telah bertemu 14 kali di kompetisi Liga 1 sejak musim 2017 silam.

Dalam 14 kali pertemuan, Bali United menang delapan kali, Persija menang empat kali dan dua lagi berakhir seri.

Yang menarik, musim lalu kedua tim saling mengalahkan.

Di putaran pertama Liga 1 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta Gianyar, 15 Desember 2025, Bali United berhasil melibas Persija dengan skor 3 – 1.

