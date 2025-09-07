TC Timnas U17: Nova Arianto Boyong 3 Pemain Bali United ke Bulgaria

JPNN.com

Minggu, 07 September 2025 – 15:26 WIB
Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto saat memimpin latihan anak asuhnya di fasilitas latihan tim Bali United di Gianyar. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Timnas U17 Indonesia melakukan persiapan penting sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025.

Salah satunya menjalani pemusatan latihan alias training center (TC) di Bulgaria yang berjalan sejak 1 – 14 September 2025.

Pelatih Nova Arianto memanggil 25 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan ini, dengan perincian tiga kiper, 10 bek, empat gelandang, dan delapan penyerang.

“Road to FIFA #U17WC,” tulis PSSI di akun Instagram @timnasindonesia.

Dilansir dari Antara, Persija Jakarta menjadi klub penyumbang pemain terbanyak pada skuad Timnas U17 Indonesia yang dibawa ke Bulgaria.

Terdapat empat pemain yang berasal dari Persija, yakni Fabio Azka, Josh Holong, Fandi Ahmad, dan Muhammad Zahaby Gholy.

Nova Arianto juga memanggil tiga pemain Bali United, yakni I Putu Panji Apriawan, Putu Ekayana Yoga dan Ida Bagus Putu Cahya.

Yang menarik, ketiganya sama-sama berposisi sebagai pemain belakang.

