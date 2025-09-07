JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak

Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak

Minggu, 07 September 2025 – 14:54 WIB
Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak - JPNN.com Bali
Penyerang Persija Gustavo Almeida merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Bali United di JIS bersama Witan Sulaeman musim lalu. Persija menerima sanksi dari Komdis PSSI menjelang duel kontra Bali United di JIS, Minggu (14/9) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan kelima Super League 2025-2026 kembali bergulir akhir pekan depan setelah jeda FIFA Matchday.

Namun, sebelum laga bergulir, ada kabar mengejutkan dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Dalam sidang putusan yang digelar, Jumat (5/9) lalu, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada empat klub, termasuk satu ofisial tim.

Baca Juga:

Empat klub itu antara lain Bhayangkara Presisi Lampung FC, Persik Kediri, Persija Jakarta dan Malut United.

Putusan pertama dijatuhkan kepada ofisial Bhayangkara FC, Reza Arifian.

“Menjatuhkan sanksi larangan berpartisipasi dalam pertandingan sebanyak empat pertandingan dan denda Rp 50 juta,” tulis Komdis PSSI dalam putusannya.

Baca Juga:

Komdis PSSI menjatuhkan sanksi karena Reza Arifian melakukan tindakan tidak sportif (unsporting conduct) kepada perangkat pertandingan saat laga Arema FC kontra Bhayangkara FC, 22 Agustus 2025 lalu.

Komdis PSSI juga memerintahkan Bhayangkara FC melakukan penggantian kerugian material setelah terjadi perusakan fasilitas stadion, yaitu signage ruang logistik, standing whiteboard, serta pintu ruang ganti tim Bhayangkara FC.

Dalam sidang putusan yang digelar, Jumat (5/9) lalu, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada empat klub, termasuk satu ofisial tim.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Komdis PSSI Sanksi Komdis PSSI PSSI Persija Bhayangkara Presisi Lampung FC persik Malut United arema fc bali united Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak - JPNN.com Bali
    Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak
  2. Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada

  3. Mauricio Souza Bongkar Kelebihan Persija, Mental Pemain Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Bongkar Kelebihan Persija, Mental Pemain Jadi Kunci

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU