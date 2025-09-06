Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada

bali.jpnn.com, JAKARTA - Allano Lima menjadi salah satu pemain asing Persija yang tampil gacor dalam empat laga Super League 2024-2026.

Berdasar statistik yang dilansir Transfermarkt, pemain yang berposisi winger ini menjadi starter dalam tiga laga terakhir dan mencetak tiga gol.

Pesepak bola 30 tahun berkebangsaan Brasil ini menjadi satu di antara 10 pemain asing yang dimiliki Persija musim ini.

Allano Lima menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor sayap.

Tidak hanya piawai mencetak gol, Allano Lima juga berhasil melepaskan 28 operan sukses.

Berkat penampilan apiknya itu, pesepak bola dengan market value Rp 5,21 miliar ini diganjar penghargaan sebagai Man of the Match saat Persija mengalahkan Dewa United, 29 Agustus 2025 lalu.

"Saya senang bisa mendapat penghargaan Man of the Match.

Namun, tanpa bantuan teman-teman, tentu saya tidak akan bisa meraih ini.