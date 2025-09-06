Mauricio Souza Bongkar Kelebihan Persija, Mental Pemain Jadi Kunci

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Mauricio Souza membongkar kelebihan Persija menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Menurut Mauricio Souza, mental tangguh para pemain menjadi kunci dan kelebihan Persija dalam mengarungi empat laga terakhir.

Terbukti Persija tak hanya tangguh saat main di laga kandang, tetapi juga tandang.

Dua partai tandang yang dilakoni Persija kontra Persis dan Dewa United, dilewati dengan kemenangan, bahkan konsisten mencetak tiga gol.

“Konsistensi ini tidak lepas dari tekad para pemain untuk selalu tampil maksimal, baik di laga kandang maupun tandang,” kata Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Madura United ini mengatakan selain fisik, teknik dan taktik, mentalitas sebuah tim adalah faktor vital dalam menentukan hasil akhir.

“Apa yang saya katakan kepada pemain, tujuan kami adalah memenangi laga tandang.

Jika ingin menjadi juara, maka harus tampil kuat di kandang lawan,” ujar Mauricio Souza.