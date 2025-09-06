JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ricky Fajrin Kembali Gacor, Misinya Bawa Bali United Bangkit Sungguh Luar Biasa

Ricky Fajrin Kembali Gacor, Misinya Bawa Bali United Bangkit Sungguh Luar Biasa

Sabtu, 06 September 2025 – 11:26 WIB
Ricky Fajrin Kembali Gacor, Misinya Bawa Bali United Bangkit Sungguh Luar Biasa - JPNN.com Bali
Kapten Bali United Ricky Fajrin berbincang dengan dua pemain asing anyar, Tim Receveiur dan Mirza Mustafic di area fasilitas latihan tim di Pantai Purnama, Gianyar. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapten Bali United Ricky Fajrin tampil apik saat membantu tim mengalahkan Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lalu.

Bermain di sektor bek kiri, pesepak bola 29 tahun berkali-kali berhasil mematahkan serangan Lulinha Cum sius.

Ricky Fajrin jatuh bangun mengawal lini belakang dan sukses melepaskan 36 kali operan sukses.

Baca Juga:

Berkat penampilan apiknya, Ricky Fajrin mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match.

“Pada akhirnya kami mampu meraih kemenangan setelah tiga pertandingan sebelumnya cuma imbang dan kalah.

Kami sangat bersyukur dengan hasil ini," ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman ILeague.

Baca Juga:

Bali United dalam performa kurang ideal pada awal musim setelah hanya meraih dua hasil seri dan kalah telak dari Persebaya.

Ricky Fajrin pun berusaha tetap mempertahankan semangat timnya sehingga bisa bangkit dan meraih kemenangan perdana untuk tim.

Ricky Fajrin jatuh bangun mengawal lini belakang dan sukses melepaskan 36 kali operan sukses dan menyabet gelar Man of The Match
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ricky fajrin bali united madura united Persija Persija vs Bali United Bali United vs Madura United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Kembali Gacor, Misinya Bawa Bali United Bangkit Sungguh Luar Biasa - JPNN.com Bali
    Ricky Fajrin Kembali Gacor, Misinya Bawa Bali United Bangkit Sungguh Luar Biasa
  2. Skuad Persija Makin Ideal setelah Gustavo Bergabung, Mauricio Souza Buka Suara - JPNN.com Bali

    Skuad Persija Makin Ideal setelah Gustavo Bergabung, Mauricio Souza Buka Suara

  3. Lini Serang Persija Mengerikan, Striker Gustavo Almeida Tolak Menyerah - JPNN.com Bali

    Lini Serang Persija Mengerikan, Striker Gustavo Almeida Tolak Menyerah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU