Ricky Fajrin Kembali Gacor, Misinya Bawa Bali United Bangkit Sungguh Luar Biasa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapten Bali United Ricky Fajrin tampil apik saat membantu tim mengalahkan Madura United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (30/8) lalu.

Bermain di sektor bek kiri, pesepak bola 29 tahun berkali-kali berhasil mematahkan serangan Lulinha Cum sius.

Ricky Fajrin jatuh bangun mengawal lini belakang dan sukses melepaskan 36 kali operan sukses.

Berkat penampilan apiknya, Ricky Fajrin mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match.

“Pada akhirnya kami mampu meraih kemenangan setelah tiga pertandingan sebelumnya cuma imbang dan kalah.

Kami sangat bersyukur dengan hasil ini," ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman ILeague.

Bali United dalam performa kurang ideal pada awal musim setelah hanya meraih dua hasil seri dan kalah telak dari Persebaya.

Ricky Fajrin pun berusaha tetap mempertahankan semangat timnya sehingga bisa bangkit dan meraih kemenangan perdana untuk tim.