Skuad Persija Makin Ideal setelah Gustavo Bergabung, Mauricio Souza Buka Suara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Mauricio Souza senang sang striker utama Gustavo Almeida kembali berlatih bersama tim.

Gustavo Almeida terlihat mulai ikut berlatih bersama tim, melahap materi latihan dari pelatih Mauricio Souza.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan Persija menghadapi Bali United yang digelar pada laga pekan kelima Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Mantan striker Arema FC ini tak sabar mencetak gol untuk Persija dan bersaing memperebutkan satu tempat di lini serang.

Mauricio Souza senang komposisi tim Bali United makin lengkap dan siap pakai.

Mantan pelatih Madura United itu kian leluasa memakai banyak skema sekaligus menjadikan kedalaman skuad Persija lebih ideal.

“Semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin bagus kualitas kami.

Saya harus menemukan cara untuk menempatkan mereka semua di lapangan.