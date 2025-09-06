Lini Serang Persija Mengerikan, Striker Gustavo Almeida Tolak Menyerah

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menorehkan catatan manis sebelum jeda FIFA Matchday.

Tim ibu kota itu sementara memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 10 poin, hasil dari tiga kali menang dan sekali seri.

Hasil apik ini menjadi modal Persija menghadapi laga pekan kelima kontra Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Yang perlu Bali United ketahui, Persija mencatatkan hasil apik, salah satunya berkat kinerja agresif lini serang.

Para penyerang anyar Persija semuanya telah mencetak gol.

Eksel Runtukahu yang didatangkan dari Barito Putera telah mencetak satu gol, Allano Lima dengan tiga gol, Maxwell Souza mengoleksi empat gol, sementara Bruno Tubarão ikut memberi warna lini serang Persija.

Lini serang Persija makin mengerikan setelah striker utama Gustavo Almeida kembali dari cedera yang diperoleh pada musim lalu.

Gustavo Almeida terlihat mulai ikut berlatih bersama tim, melahap materi latihan dari pelatih Mauricio Souza.