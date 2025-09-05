M Rahmat Belum Habis, Borong 2 Gol saat Bekuk Perseden, Responsnya Berkelas

JPNN.com

JPNN.com Bali Sport

Jumat, 05 September 2025 – 17:08 WIB
Kualitas seorang The Flash, julukan M Rahmat terlihat saat latih tanding Bali United kontra Perseden Denpasar di fasilitas tim, Rabu (3/9) sore. M Rahmat memborong dua gol. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap senior Bali United Muhammad Rahmat belum habis.

Meski tim mendatangkan pemain baru, terutama di sektor winger yang menjadi spesialisnya, tetapi performa M Rahmat tak hilang.

Kualitas seorang The Flash terlihat saat latih tanding Bali United kontra Perseden Denpasar di fasilitas tim, Rabu (3/9) sore.

Pada laga tersebut, mantan pemain PSM Makassar itu membantu Bali United mengalahkan Perseden dengan skor 4 – 3.

Yang membanggakan, di usianya yang tak lagi muda, M Rahmat masih mampu mencetak dua gol.

M Rahmat menjadi satu di antara beberapa pemain yang memiliki menit bermain yang minim pada empat laga Super League 2025-2026.

Pada empat laga terakhir, posisi penyerang sayap Bali United masih menjadi milik Thijmen Goppel dan Irfan Jaya.

Rahmat Arjuna juga belum mendapat kesempatan bermain musim ini karena lebih banyak bergabung dengan Timnas U23 Indonesia.

