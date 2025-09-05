JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija Gelar Latihan Setelah Libur, Fabio Ungkap Persiapan Melawan Bali United

Persija Gelar Latihan Setelah Libur, Fabio Ungkap Persiapan Melawan Bali United

Jumat, 05 September 2025 – 16:43 WIB
Persija Gelar Latihan Setelah Libur, Fabio Ungkap Persiapan Melawan Bali United - JPNN.com Bali
Gelandang asing Persija Fabio Calonego terlihat ikut berlatih bersama tim menjelang laga pekan kelima Super League 2025-2026 kontra Bali United, Minggu (14/9) mendatang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mulai menggelar latihan setelah libur tiga hari karena jeda FIFA Matchday.

Latihan dipimpin langsung pelatih Mauricio Souza di Persija Training Ground.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan Persija menghadapi Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Baca Juga:

Gelandang asing Persija Fabio Calonego terlihat ikut berlatih bersama tim.

Fabio mengatakan jeda kompetisi karena agenda FIFA Matchday menjadi momen tepat untuk memperbaiki performa tim.

Menurut Fabio Calonego, latihan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, merajut kekompakan, dan menyusun ulang simpul-simpul taktikal yang mungkin kusut di perjalanan awal musim.

Baca Juga:

“Kami punya waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi agar di pertandingan selanjutnya kami bisa bermain lebih baik lagi,” kata Fabio Calonego dilansir dari laman klub.

Fabio Calonego mengatakan bahwa tiga kemenangan dan satu hasil imbang yang diperoleh Persija belum pantas dirayakan.

Gelandang Persija Fabio Calonego mengatakan jeda kompetisi karena agenda FIFA Matcday menjadi momen tepat memperbaiki performa tim sebelum kontra Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Persija Jakarta Mauricio Souza Fabio Calonego bali united Persija vs Bali United Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. M Rahmat Belum Habis, Borong 2 Gol saat Bekuk Perseden, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    M Rahmat Belum Habis, Borong 2 Gol saat Bekuk Perseden, Responsnya Berkelas

  2. Persija Gelar Latihan Setelah Libur, Fabio Ungkap Persiapan Melawan Bali United - JPNN.com Bali
    Persija Gelar Latihan Setelah Libur, Fabio Ungkap Persiapan Melawan Bali United
  3. Mauricio Souza Temukan Kelemahan Persija, Cari Strategi Jitu Melawan Bali United - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Temukan Kelemahan Persija, Cari Strategi Jitu Melawan Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU