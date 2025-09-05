Persija Gelar Latihan Setelah Libur, Fabio Ungkap Persiapan Melawan Bali United

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mulai menggelar latihan setelah libur tiga hari karena jeda FIFA Matchday.

Latihan dipimpin langsung pelatih Mauricio Souza di Persija Training Ground.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan Persija menghadapi Bali United di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9) mendatang.

Gelandang asing Persija Fabio Calonego terlihat ikut berlatih bersama tim.

Fabio mengatakan jeda kompetisi karena agenda FIFA Matchday menjadi momen tepat untuk memperbaiki performa tim.

Menurut Fabio Calonego, latihan ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, merajut kekompakan, dan menyusun ulang simpul-simpul taktikal yang mungkin kusut di perjalanan awal musim.

“Kami punya waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi agar di pertandingan selanjutnya kami bisa bermain lebih baik lagi,” kata Fabio Calonego dilansir dari laman klub.

Fabio Calonego mengatakan bahwa tiga kemenangan dan satu hasil imbang yang diperoleh Persija belum pantas dirayakan.