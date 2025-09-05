Mauricio Souza Temukan Kelemahan Persija, Cari Strategi Jitu Melawan Bali United

JPNN.com

Jumat, 05 September 2025 – 15:54 WIB
Pelatih Persija Mauricio Souza. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija tampil hampir sempurna pada empat laga Super League 2025-2026.

Tim ibu kota Jakarta itu mampu meraih tiga kemenangan dan sekali hasil imbang.

Tiga kemenangan yang diraih Persija terjadi saat melawan Persita (4 – 0), Persis Solo (3 – 0) dan Dewa United (3 – 1).

Hasil imbang yang diperoleh Persija terjadi saat melawan Malut United (1 – 1).

Secara statistik, pemain Persija telah mencetak 11 gol dan baru kebobolan dua gol.

“Saya pikir kami bermain bagus, tetapi kami harus terus berkembang.

Kami sudah melewati empat pertandingan yang sangat sulit. Saya pikir hasilnya sangat sepadan dengan apa yang kami lakukan di Liga,” ujar pelatih Persija Mauricio Souza dilansir dari laman klub.

“Saya puas dengan apa yang telah kami lakukan, tetapi kami belum merasa puas di kompetisi ini,” imbuh Mauricio Souza.

Pelatih Persija Mauricio Souza berusaha memperbaiki lini pertahanan Persija yang telah kebobolan dua gol sebelum melawan Bali United di JIS, 14 September 2025
